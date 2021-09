Kenneth Branaghs „Belfast" gewinnt beim Filmfest in Toronto

Toronto – Das Nordirland-Drama „Belfast" von Regisseur Kenneth Branagh ist der Siegerfilm beim 46. Toronto International Film Festival (TIFF). Das gaben die Leiter des Festivals, Joana Vicente und Cameron Bailey, am Samstagabend (Ortszeit) während einer Galaveranstaltung in Toronto bekannt. Die bewegende Coming-of-Age-Geschichte mit Caitríona Balfe und Jamie Dornan in den Hauptrollen begeisterte das Publikum der kanadischen Metropole, das traditionell den Gewinner wählt.

Cumberbatch hatte in Toronto ebenfalls zwei Filme präsentiert: Die Filmbiografie „The Electrical Life of Louis Wain", in der er den britischen Künstler Louis Wain spielt, der vor allem durch seine Katzenbilder berühmt wurde. Zum anderen begeisterte der britische Schauspieler das Publikum im Brüderdrama „The Power of the Dog" der neuseeländischen Regisseurin Jane Campion, die vor einer Woche beim Filmfest in Venedig mit dem Silbernen Löwen für die beste Regie ausgezeichnet wurde.