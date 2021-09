10. Runde in der tt.com Regionalliga Tirol: Die WSG Amateure treffen zuhause auf Aufsteiger SV Fügen. Die Zillertaler hoffen dabei auf den zweiten Sieg, die Gastgeber tankten zuletzt in Kitzbühel mit einem 3:2-Erfolg Selbstvertrauen. Mit uns seid ihr bei der Partie via Livestream dabei!