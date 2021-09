Mafia plante Anschlag auf Sohn von prominentem Staatsanwalt

Rom – Die 'Ndrangheta, die Mafia in der süditalienischen Region Kalabrien, hat einen Anschlag auf den Sohn des prominenten Anti-Mafia-Staatsanwalts Nicola Gratteri geplant. Dies gab ein Ex-Mafioso bekannt, der sich zur Zusammenarbeit mit der Justiz entschlossen hat, wie die Mailänder Tageszeitung Corriere della Sera in ihrer Sonntagsausgabe berichtete.

Der 63-jährige Gratteri, Oberstaatsanwalt in der Stadt Catanzaro in Kalabrien, zählt zu Italiens prominentesten Anti-Mafia-Experten. Seit 1989 lebt er unter Polizeischutz. Gratteri ist seit Jahrzehnten im Kampf gegen die 'Ndrangheta engagiert. Die Wurzeln der Gruppe reichen bis ins Jahr 1861 zurück. Weithin bekannt wurde die 'Ndrangheta in den 1980er- und 90er-Jahren durch eine Serie von Entführungen in ganz Italien. Auch die Entführung eines Enkels von US-Ölmilliardär John Paul Getty in den 70ern soll auf das Konto der 'Ndrangheta gehen.