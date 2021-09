Stimmung wie im Bierzelt: FC Bayern ballert unaufhaltsam weiter

München – "Die Gier ist unglaublich", lobte Coach Julian Nagelsmann sein Team nach dem 7:0 gegen Bochum. "Das überrascht mich nicht, sondern ich bin froh, dass es so ist." Indessen ist in Leipzig der Druck auf Jesse Marsch nach dem 1:1 gegen Köln nicht kleiner geworden.

Neun Punkte fehlen Leipzig nach dem schwächsten Bundesliga-Start der Club-Geschichte schon auf die Bayern, in sechs Pflichtspielen (exkl. Cup) steht nur ein Sieg zu Buche. "Wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen, aber es kommt eben anders", sagte Marsch am Samstag und gestand: "Wir sind in einer schwierigen Phase, aber ich glaube an die Mannschaft." Amadou Haidara (71.) rettete in einem mitreißenden Offensiv-Spektakel den Punkt für die Sachsen. Insgesamt sechs Tore fielen, vier wurden nach Videobeweis aberkannt, dazu kamen zwei Stangenschüsse. Deutschlands Teamchef Hansi Flick spendierte immerhin Lob für den ehemaligen Salzburg-Coach Marsch. "Die Mannschaft hat Qualität, der Trainer hat eine gute Idee. Manchmal dauern Dinge eben etwas länger."