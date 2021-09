0:5-Debakel in Graz: Sturm schoss die WSG Tirol endgültig in die Krise

Sturm-Angreifer Kelvin Yeboah (r.) trug sich gegen die Ex-WSG-Kollegen um Fabian Koch in die Schützenliste ein. © GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Graz – Die WSG steckt in einer handfesten Krise: Die Tiroler mussten sich am Sonntagnachmittag Sturm Graz auswärts geschlagen geben und bleiben damit auch nach acht Bundesliga-Runden ohne Sieg. Zudem war die 0:5-Pleite die bereits dritte Niederlage in Serie.

Ein Doppelpack von Jakob Jantscher (25., 45.+3) sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Ex-WSG-Stürmer Kelvin Yeboah machte nach dem Seitenwechsel mit einem verwandelten Foul-Elfmeter (48.) endgültig alles klar und setzte in der 69. Minute mit seinem zweiten Treffer noch einen drauf. Anderson Niangbo gelang kurz vor Schluss (85.) das Tor zum Endstand. Damit bleiben die Wattener in der Tabelle weiter auf dem letzten Platz, Sturm festigte Platz zwei.

⚽ Bundesliga, 8. Spieltag Sonntag: 🔴 Sturm Graz - WSG Tirol 5:0 (2:0) Tore: 1:0 (25.) Jantscher, 2:0 (45.+3) Jantscher, 3:0 (48.) Yeboah (Elfmeter), 4:0 (69.) Yeboah, 5:0 (85.) Niangbo

1:0 (25.) Jantscher, 2:0 (45.+3) Jantscher, 3:0 (48.) Yeboah (Elfmeter), 4:0 (69.) Yeboah, 5:0 (85.) Niangbo WSG: Oswald - Koch, Behounek, Bacher, Klassen (62. Andric) - Ranacher (78. Naschberger), Petsos, Blume, Wallner (62. Skrbo) - Rogelj (78. Müller), Anselm (8. Sabitzer) 🔴 Austria Klagenfurt - LASK 1:1 (0:1) Tore: 0:1 (45.+1) Goiginger, 1:1 (55.) Greil 🔴 Red Bull Salzburg - Rapid Wien 17.00 Uhr Samstag: SV Ried - WAC 3:3 (0:2)

Austria Wien - SCR Altach 0:0

FC Admira - TSV Hartberg 1:1 (1:0)

Zum Spielverlauf: Das Spiel begann praktisch mit dem K.o. von Tobias Anselm, der WSG-Angreifer verletzte sich bei einem Duell mit Otar Kiteishvili und musste nach fünf Minuten mit der Trage abtransportiert werden. Der Steirer Thomas Sabitzer kam für ihn in die Partie. Die Tiroler scheuten aber auch danach den Einsatz nicht, gingen forsch in die Zweikämpfe und schalteten früh um. Durch Markus Wallner über halblinks kamen die Gäste auch zum ersten Abschluss (13.) - Jörg Siebenhandl klärte zur Ecke.

Sturm-Coach Christian Ilzer baute vier Neue im Vergleich zum 0:1 in der Europa League in Monaco ein: Lukas Jäger und Niklas Geyrhofer in der Abwehr, Manprit Sarkaria und Andreas Kuen im Mittelfeld. Zu Beginn lief diese Formation noch nicht rund, Sturm kam jedoch durch ein Geschenk der Wattener zur Führung: Ein Pass-Versuch retour von Alexander Ranacher wurde zur Beute von Kelvin Yeboah, dessen Zuspiel beförderte Jantscher in der Mitte ins Tor.

Sobald Sie den Beitrag laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Facebook (Datenschutz) ausgetauscht. Durch Klick auf "Zustimmen und Anzeigen" werden alle Drittanbieter-Inhalte künftig automatisch geladen. Sie können diese Funktion später jederzeit wieder deaktivieren. Zustimmen und Anzeigen

Zweimal (30./34.) bewahrte WSG-Goalie Ferdinand Oswald sein Team dann mit starken Paraden gegen Yeboah vor dem höheren Rückstand. Im anderen Strafraum rettete Siebenhandl gegen Sabitzer (36.). Jantscher (39.) setzte den Ball wiederum erst an die Stange und schoss dann nach einem Stellungsfehler von Felix Bacher in der Überspielzeit der ersten Hälfte zum 2:0 ein. Nach einem unglücklichen Foul von Zan Rogelj an Kiteishvili traf Yeboah in der 48. Minute per Strafstoß und sorgte damit kurz nach der Pause für die Vorentscheidung.

Mit der komfortablen Führung im Rucksack taten sich die Steirer noch leichter und wussten die knapp 8.000 Zuschauer mit teils gefälligen Kombinationen zu unterhalten. Zudem funktionierte jetzt das Umschaltspiel, so konnte nach Assist von Jantscher auch Yeboah in der 69. Minute seinen Doppelpack abschließen.

Ilzer wechselte nun die spieltragenden Akteure aus, dennoch riss der Faden nie ab - die WSG hatte keine wirkliche Chance mehr. Vielmehr besorgte Anderson "Andy" Niangbo (85.) mit seinem ersten Treffer für Sturm den 5:0-Endstand. Die Vorarbeit kam von einer weiteren Neuerwerbung, nämlich Alexander Prass. Nach nicht viel mehr als 90 Minuten Spielzeit war der fünfte Saisonsieg Gewissheit.

WSG im ÖFB-Cup erneut in Graz zu Gast

Bevor es für die Tiroler in der Liga am kommenden Samstag (17 Uhr/live TT.com-Ticker) mit dem richtungsweisenden Spiel gegen die SV Ried weitergeht, wartet unter der Woche noch ein ÖFB-Cup-Einsatz: Am Mittwoch ist die Silberberger-Elf erneut in Graz zu Gast. Dann beim Zweitligisten GAK (20.25 Uhr).

Im zweiten Nachmittagsspiel trennten sich am Sonntag Austria Klagenfurt und der LASK 1:1-Unentschieden. Die Gäste gingen durch einen Goiginger-Treffer kurz vor dem Pausenpfiff in Führung. Greil glich für den Aufsteiger nach dem Seitenwechsel (55.) aus. (TT.com, APA)

⚽ Die aktuelle Tabelle der Bundesliga