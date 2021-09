Verletzte Kletterinnen mussten Nacht auf Treffauer verbringen

Die 35-Jährige stürzte bei der Klettertour sechs Meter ins Seil und zog sich dabei Prellungen am linken Knie zu. Trotz dieses Vorfalles setzten die beiden Alpinistinnen ihren Aufstieg fort. Kurz vor 20 Uhr erreichten sie den Ostgipfel des Treffauer (2233 Meter). Am Weg zum Treffauer Hauptgipfel (2304 Meter) brach der 34-Jährigen ein Griff aus, auch sie stürzte daraufhin ins Seil, konnte jedoch von der Seilpartnerin gehalten werden. Sie zog sich dabei aber Prellungen und Abschürfungen an der Hüfte und am Oberschenkel zu. Wegen der Verletzungen und der eintretenden Dämmerung setzten die Kletterinnen in der Folge einen Notruf ab.