45 Jahre „Biene Maja": Das große Quiz zum Jubiläum

Plus

Seit mittlerweile 45 Jahren schwirrt die bekannteste Biene der Welt über die Bildschirme. Sie begeisterte mehrere Generationen von Kindern und zauberte auch Erwachsenen ein Lächeln auf die Lippen. Im ORF wurde sie erstmals am 19. September 1976 ausgestrahlt. Zu ihrem 45. Geburtstag können Sie Ihr Wissen über das kleine, schwarz-gelb gestreifte Geschöpf testen. „Maja fliegt durch ihre Welt, zeigt uns, was ihr hier gefällt" heißt es im Titellied. Kennen auch Sie sich in ihrer Welt aus?