Tiroler Auer jubelte in Assen über ersten Saisonsieg in der DTM

Mercedes-Pilot Lucas Auer hat am Sonntag das zweite von zwei Rennen zum Deutschen Tourenwagen-Masters (DTM) in Assen gewonnen. Der Tiroler feierte von der Pole Position aus einen Start-Ziel-Sieg vor dem Neuseeländer Liam Lawson (Ferrari) und Marco Wittmann (GER/BMW) und stand im zwölften Saisonrennen erstmals ganz oben. Der österreichische Gaststarter Christian Klien wurde auf McLaren nach Platz fünf am Vortag diesmal nur 18.