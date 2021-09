29-Jähriger kugelte sich beim Canyoning in Oetz die Schulter aus

Oetz – Gemeinsam mit zwölf weiteren Personen nahm ein 29-Jähriger am Sonntag an einer geführten Canyoning-Tour in Oetz (Untere Auer Klamm) teil. Nachdem er aus etwa zehn Metern Höhe in eine Gumpe gesprungen war, kugelte sich der Deutsche bei einer Schwimmbewegung die rechte Schulter aus. Er konnte die Tour nicht mehr fortsetzen.