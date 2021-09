Wanderer in Ehrwald in Not: Bergrettung trug unterkühlten Mann ins Tal

Ehrwald – Ein 29-Jähriger unternahm am Sonntag eine Wanderung in Ehrwald. Gegen 15.35 Uhr geriet der Mann im Bereich des "Boarsteigs" in unwegsames Gelände. Er setzte einen Notruf ab. Der Notarzthubschrauber flog zu dem Ort, konnte den Wanderer aber wegen des starken Nebels nicht bergen.