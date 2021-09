Mountainbiker stürzte bei Breitenwang über Böschung ab

Breitenwang – Mit dem Notarzthubschrauber musste am Sonntag ein verletzter Mountainbiker in Breitenwang geborgen werden. Der 34-Jährige war auf dem Steig zwischen Plansee und Heiterwangersee unterwegs, als ihm ein Fahrfehler unterlief. Der Deutsche stürzte rund drei Meter über die Böschung in Richtung See hinunter. Dabei erlitt er laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades.