Bankenfusion im Bezirk Landeck in Planung

Kappl, St. Anton – „Kräfte bündeln“ und in Zukunft „noch enger zusammenarbeiten“ – das ist die Botschaft der Raiffeisenbanken St. Anton am Arlberg und Paznaun bei einer Versammlung in Kappl. Die beiden bislang unabhängigen Institute wollen ihre Kooperation künftig weiter stärken, eine mögliche Fusion wird derzeit vorbereitet.

Die Raiffeisen Paznaun ist die größere der beiden mit 1691 Mitgliedern und in allen Talgemeinden vertreten, jene in St. Anton am Arlberg hat 914 Mitglieder und eine Niederlassung. Beide Bankstellen seien wirtschaftlich und organisatorisch „bestens aufgestellt“. Man werde nun an „einem möglichen gemeinsamen Weg weiterarbeiten“, den dann auch alle unter-stützen können, hieß es.