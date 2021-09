Streit mit Bund um die Baulandumlegung in Tirol

Innsbruck – Die Baulandumlegung ist zwar ein komplizierter Begriff, aber in der Praxis eine gute Möglichkeit, um Bauland zu mobilisieren. Aufgrund der in Tirol oft kleinstrukturierten Besitzstruktur ist nämlich in vielen Fällen eine zweckmäßige, effektive und bodensparende Bebauung nicht möglich. Deshalb hat das Land Tirol schon vor Jahren das Instrument der Baulandumlegung geschaffen. Das wird auch von vielen Gemeinden für soziale Wohnbauvorhaben genützt.