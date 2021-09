Per Rikscha und Rad von Inzing nach Wien: Voller Einsatz für teure Therapie

Zugutekommen soll diese Aktion dem zehnjährigen Elias aus Inzing. Er leidet an einer schweren Muskelerkrankung, für die es derzeit keine zugelassene medikamentöse Therapie gibt. Seine Eltern sind laut eigenen Angaben nun aber auf einen vielversprechenden Therapieansatz gestoßen: Es handelt sich um Infusionen und Spritzen, die im Rahmen einer privat finanzierten Studie quartalsweise in den USA verabreicht werden. Die Familie muss dafür also alle drei Monate in die USA reisen. Die Studiendauer ist auf zumindest ein Jahr angesetzt, bei positiven Ergebnissen, von denen aufgrund der bisherigen Erfahrungen der schon teilnehmenden Kinder auszugehen sei, werde die Studie auf unbestimmte Zeit verlängert, erklären die Eltern.