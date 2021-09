Kufsteiner Kunstreisender, für den „nur der Prozess zählt“

Kufstein – Stilistisch vielseitiger Künstler, Weltenbummler, Galeriebetreiber, kritischer Kopf: Über Werner Richter aus Kufstein gibt es viel zu erzählen. Ein Bild – oder viele – macht man sich am besten ab 24. September bei der großen Einzelausstellung, die anlässlich seines heurigen 65. Geburtstags in der Kufsteiner Stadtgalerie „dia:log“ stattfindet.

Richter, der mit Gattin Gerlinde Richter-Lichtblau seit 45 Jahren ein Künstler-Duo bildet, ist in Kufstein aufgewachsen, aber im Grunde stetig in Bewegung: Der Absolvent der Glasfachschule Kramsach, seit 1983 offiziell als freischaffender Künstler tätig, blickt mit seiner Frau nach Anfängen in Wien (Künstlergruppe „Zwischenraum“) u. a. auf Stationen in Innsbruck oder Absam (wo die Familie lange auf Schloss Melans lebte), zurück. Mit der Rückkehr nach Kufstein schloss sich vor einigen Jahren ein Kreis.