Krapfen, Kiachl, Kettensäge: Bäuerinnen feilen an ihrem Image

Itzlranggen, Innsbruck – Sie maturierte, war Kellnerin und bei einem Kieferorthopäden angestellt. Martina Gutleben hat sich beruflich ausprobiert, vor einiger Zeit aber bereits festgestellt: „Ich bin nicht wirklich ein Büromensch.“ Im Freien und mit Lebensmitteln zu arbeiten liege ihr mehr, sagt die 23-Jährige, während sie inmitten von Apfelbäumen steht. Hier, auf einem Plateau über dem Inntal, in Itzlranggen, liegt Gutlebens Reich. Auf einem Hektar baut sie hauptsächlich Früchte an, presst daraus Saft, brennt Schnaps, keltert Most. In der neben den Obstwiesen gelegenen Hofschank werden fast ausschließlich eigene Produkte aufgetischt.