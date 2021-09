Drautalstraße in Lienz wegen Sanierung einen Tag lang gesperrt

Aufgrund von Asphaltierungsarbeiten zum Abschluss der Generalsanierung des Bahnhofsvorplatzes muss die Drautalstraße in Lienz kommendes Wochenende gesperrt werden.

Lienz – Autofahrer müssen sich am kommenden Wochenende auf eine Sperre der Drautalstraße (B 100) in Lienz einstellen. Grund ist eine Generalsanierung. Die Straße vor dem Bahnhof Lienz wird am Samstag, 25. September, ab 13 Uhr, bis Sonntag, 26. September, 10 Uhr, abgeriegelt. Die Sperre gilt zwischen der Fagerer-Kreuzung und dem Europaplatz.