Gut zu wissen: So sehen die neuen Regeln für die Wintersaison aus

In Seilbahnen soll die 3G-Regel (geimpft, genesen, getestet) sowie eine FFP2-Maskenpflicht für alle in allen Stufen gelten.

Innsbruck/Wien – Die Wintersaison spielt eine zentrale Rolle für den heimischen Tourismus – mehr als 50 Prozent der Winterurlaube in Europa werden in Österreich verbracht. Um einen möglichst sicheren und reibungslosen Ablauf in der kommenden Saison zu garantieren, hat die Regierung einen Drei-Stufen-Plan präsentiert, damit ein unbeschwertes Urlaubs- und Freizeiterlebnis garantiert werden kann.