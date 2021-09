Aussteller sprangen ab: Aus für Innsbrucker Herbstmesse „light“

Für die Planung der Innsbrucker Herbstmesse sei die Messe ursprünglich für 450 Aussteller inklusive Mitausstellern in die Planung gegangen, erklärt Schmidhofer. Tatsächlich meldeten sich anfangs 180 Aussteller für die Innsbrucker Herbstmesse an. „Mit dieser Zahl hätten wir eine Light-Version durchgeführt“, sagt der Marketingchef. „Im Laufe des Planungs­prozesses haben sich über 20 Prozent der ­Aussteller ­wieder ­abgemeldet. Nach Bekanntgabe des neuen Covid-19-Stufenplans sind weitere 20 Prozent der Aussteller abgesprungen. ­Daraus ergibt sich eine Zahl von 110 Ausstellern. Aufgrund dieser Umstände mussten wir mit großem Bedauern die ­Innsbruck Herbstmesse ,light‘ ­aussetzen.“

Im Gesamtjahr 2021 waren bzw. sind an den drei Standorten der Congress Messe Innsbruck – Messegelände, Congress Innsbruck und Congress Igls – insgesamt 160 Veranstaltungen aller Art eingebucht. Von Jänner bis August wurden davon bereits 75 Veranstaltungen durchgeführt. Zum Vergleich: In einem Nicht-Covid-Jahr wie etwa 2019 wurden an den drei Standorten in Summe 435 Veranstaltungen mit insgesamt 450.000 Besuchern durchgeführt. Alleine zur regulären Herbstmesse kamen damals 45.000 Besucher. (TT.com)