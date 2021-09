Innsbrucker Herbstmesse wird wegen steigender Corona-Zahlen abgesagt

Innsbruck – Die Innsbrucker Herbstmesse wird heuer erneut nicht stattfinden – weder in vollem Ausmaß noch in einer „light"-Version. Das gaben die Veranstalter am Montag in einer Presseaussendung bekannt. Nachdem die Corona-Ampel jüngst auf Orange – und damit auf die vierte von fünf Risikostufen – geschalten wurde, sei es noch nicht abzusehen, wie sich die Situation weiter entwickeln würde.