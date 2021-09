Auftakt mit einer ganz bitteren Pille für den HCI: Saison-Aus für Ludin

„Am Freitag haben wir mit viel Herz einen Weg gefunden, unseren Job zu erledigen und zu gewinnen. Am Samstag haben wir über 40 Minuten gut gegen den KAC gebattelt, waren am Ende aber dann doch zu müde“, resümierte HCI-Cheftrainer Mitch O’Keefe, dem freilich auch das Verbesserungspotenzial in den eigenen Reihen nach dem ersten Wochenende nicht entgangen ist: „Wir haben beim KAC zu viele Konter kassiert und müssen rund um unser Netz noch härter und konzentrierter zur Sache gehen“, hofft er auf einen raschen Lerneffekt bei den vielen neuen Imports, die sich erst an das Niveau in der Liga gewöhnen müssen.