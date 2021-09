Vier Österreicher erreichten Vorstieg-Halbfinale der WM

Moskau – Vier von fünf österreichischen Athletinnen und Athleten haben am Montag bei der Kletter-WM in Moskau den Einzug ins Vorstieg-Halbfinale geschafft. Jessica Pilz und Julia Fiser bei den Damen bzw. Olympia-Bronzemedaillengewinner Jakob Schubert und Mathias Posch bei den Herren wahrten in der Qualifikation die Chancen auf Edelmetall. Für Eva-Maria Hammelmüller war in der Qualifikation Endstation. Halbfinale und Finale steigen am Dienstag.