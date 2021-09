Twitter zahlt über 800 Millionen US-Dollar nach Investoren-Klage

San Francisco – Twitter will eine Investoren-Klage mit einer Zahlung von mehr als 800 Mio. US-Dollar aus der Welt schaffen. Die Anleger klagten bereits 2016 mit dem Vorwurf, der Kurznachrichtendienst habe falsche Angaben über die Wachstumsaussichten gemacht und den Markt dadurch in die Irre geführt. Twitter räume bei dem ausgehandelten Vergleich in Höhe von 809,5 Mio. Dollar (690 Mio. Euro) kein Fehlverhalten ein, betonte das Unternehmen am Montag.