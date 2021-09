Gefängnisstrafen von mehr als 400 Jahren in großem Mafia-Prozess

Rom – In einem großen Mafia-Prozess sind fast vier Dutzend Mitglieder der Casamonica-Familie in Rom zu teils langen Haftstrafen verurteilt worden. Ein Strafgericht in der italienischen Hauptstadt sprach die 44 Angeklagten am Montag in erster Instanz unter anderem wegen Drogenhandels, Erpressung und illegalen Waffenbesitzes schuldig. Vor allem aber wertete die Kammer die in Rom seit Jahrzehnten aktive und zum Teil gefürchtete Casamonica-Familie als mafiöse Vereinigung.