Eurogast geht regionalen Weg und baut neue Markthalle in Reutte

Zams – Österreichs größter Zusammenschluss von Gastrogroßhändlern, Eurogast, will ob der Übernahme der AGM-Großmärkte durch den deutschen Metro-Konzern weiter „starker Gastropartner in der Region“ bleiben, heißt es in einer aktuellen Stellungnahme. Neue Unternehmensstrukturen seien unvermeidlich, erklärt Peter Krug, Geschäftsführer von Eurogast Österreich. „Auch sehen wir, dass die Konzernstrukturen im Großhandel immer weiter zunehmen. Deswegen gehen wir bei Eurogast bewusst einen anderen Weg. Einen sehr persönlichen und regional verankerten.“ Für die Zukunft plane Eurogast weitere Investitionen in ihre C+C-Märkte, den Anfang mache die neue „Eurogast Speckbacher“-Markthalle in Reutte, die mit Oktober 2022 fertig gestellt werden soll. Dort werde unter anderem in neue Regalsysteme und energieeffiziente Kühlmöbel sowie in neue Beleuchtungs- und Kassensysteme investiert, heißt es.