Peacekeeper feiern bei Versammlung in Innsbruck ihr Jubiläum

Innsbruck – Am kommenden Wochenende trifft sich die Vereinigung der Österreichischen Peacekeeper in Innsbruck zu einer Mitgliederversammlung. Und holt zugleich die im Vorjahr aufgrund der Pandemie ins Wasser gefallene Feier zum 25-Jahr-Bestehen des Vereins nach.

Für kommenden Freitag ist die Mitgliederversammlung in der Landeshauptstadt geplant. Am Samstag findet um 9.30 Uhr ein Festakt am Bergisel statt, wo auch Tirols Militärkommandant, der Landespolizeidirektor und Gäste aus der Politik anwesend sein werden. Anschließend wird in der Festung Nauders „ein UN-Museum eröffnet, wo verschiedene Ausstellungs- und Erinnerungsstücke an diverse Auslandseinsätze zu sehen sind“, berichtet Egger. „Das ist für mich der Höhepunkt, weil es das erste Museum dieser Art in Österreich ist.“ (bfk)