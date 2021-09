Stockhammer ist neuer Ortschef von Steinach am Brenner

Steinach am Brenner – Nach dem überraschenden Rücktritt von Josef Hautz als Bürgermeister von Steinach am Brenner wählte der Gemeinderat am Montagabend mehrheitlich seinen bisherigen Stellvertreter Thomas Stockhammer (Allgemeine Heimatliste) zum neuen Ortschef. Karin Grissemann (Allgemeine Heimatliste) wurde mehrheitlich zur Vizebürgermeisterin gewählt. Stockhammer setzte sich bei der Bürgermeisterwahl gegen Norbert Span (Die Neue Kraft) durch. Josef Hautz zog sich Ende August aus gesundheitlichen Gründen aus der Gemeindepolitik zurück.