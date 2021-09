Betrunkener Golfwagen-Fahrer prallte mit E-Biker in Münster zusammen

Bei dem Unfall in Münster wurde der Radfahrer schwer verletzt.

Münster – Mit schweren Verletzungen endete am Montagabend ein Zusammenstoß zwischen einem Golfwagen und einem E-Bike in Münster : Der Unfallverursacher war betrunken und gegen die Einbahn unterwegs.

Der Unfall ereignete sich um 18.50 Uhr auf einer Gemeindestraße: Dort fuhr der 48-jährige aus der Slowakei mit dem Golfwagen auf der linken Fahrbahnseite gegen die Einbahn. In einer Kurve kam ihm ein 35-jähriger Österreicher auf seinem E-Bike entgegen, der nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte: Es kam zu einer frontalen Kollision.

Der Fahrradfahrer stürzte auf den Golfwagen und erlitt dabei schwere Verletzungen im Gesicht und an den Armen. Er wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte und den Notarzt in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der Slowake wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung in das BKH Schwaz verbracht.