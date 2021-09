Am Thema Pensionen sind schon Regierungen zerbrochen. Davon kann derzeit keine Rede sein. In trauter Harmonie haben Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vize Werner Kogler (Grüne) am Wochenende die Pensionserhöhung für das kommende Jahr verkündet. In trauter Einigkeit hatten zuvor die Pensionistenverbände von ÖVP und SPÖ die Stoßrichtung vorgegeben: Inflationsanpassung für alle und gleichzeitig mehr bei den kleinen Pensionen.