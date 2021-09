Großbrand in Wäscherei in Vomp: Enormer Sachschaden

Vomp – Die Feuerwehren aus Gerlos, Schwaz, Vomp, Stans, Terfens, Vomperbach, Pill, Weer und Jenbach rückten am Montag gegen 22.46 Uhr gemeinsam mit Mitarbeitern der Tigas, der Stadtwerke Schwaz und der Polizei Schwaz zu einem Großbrand in einem Wäschereibetrieb in Vomp an: Aus bisher unbekannter Ursache war es in dem Betrieb zu einem Brand gekommen, der rasch auf die Inneneinrichtung und dann auch auch den Dachstuhl übergegriffen hatte.