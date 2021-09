Innsbrucker Gerichtsmediziner Rabl: Messerstich ist kaum zu dosieren

Innsbruck – Fünf Auseinandersetzungen mit Messern in der Landeshauptstadt binnen zwei Wochen haben die Innsbrucker FPÖ dazu veranlasst, einen runden Tisch zu dem Thema zu fordern, die TT berichtete. Aus dem Stadtpolizeikommando hatte es vergangene Woche zu den jüngsten Vorfällen geheißen, dass sich diese zwar aktuell häufen würden, in Summe aber im Vergleich zu vergangenen Jahren keine Zunahme zu verzeichnen sei. Demnach würden sich in Innsbruck jährlich im Schnitt 80 Vorfälle mit Messern ereignen.