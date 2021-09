Ohne Corona-Hilfen wieder mehr Firmenpleiten in Österreich

Wien – Der Gläubigerschutzverband Creditreform sieht nach dem Auslaufen der Corona-Hilfen wieder einen Anstieg der Firmenpleiten. Betrachte man das dritte Quartal, so sei die Zahl der eröffneten Verfahren um fast 30 Prozent gestiegen. Grund dafür dürfte das Auslaufen der Stundungen durch Krankenkasse und Finanz sein, sagt der Gläubigerschutzverband. „Mit der Wiedereinsetzung der Insolvenzantragspflicht und der Beendigung der Stundungen kehrt man zur Normalität zurück und das führt auch wieder zu mehr Insolvenzen als in den Monaten zuvor“, sagt Creditreform-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer. Mit Ende der Corona-Hilfen werde die Zahl der Insolvenzen wieder auf das übliche Ausmaß von 5000 Verfahren im Jahr ansteigen.

Man merke nun, dass Problem-Firmen ihre missliche Lage nicht mehr durch billiges Geld und staatliche Hilfen übertünchen können, meint Weinhofer. Rund 2500 Firmen sind ohne Unterstützungen insolvenzgefährdet, rechnet Weinhofer mit Verweis auf eine entsprechende Studie der TU Wien vor. Zudem könnten die aktuell höhere Inflation und der Fachkräftemangel vor allem in der Industrie und im Tourismus die Löhne ansteigen lassen und einige Unternehmen in die Bredouille bringen, so Weinhofer.