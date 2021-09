Scholz überrascht Bundestag, Union gibt sich kämpferisch

Berlin – War er bis vor zwei Monaten im Wahlkampf kaum beachtet, vor einem Jahr gar noch dafür belächelt worden, sich Kanzlerkandidat zu nennen, steht Olaf Scholz nun schon seit zwei Wochen im Mittelpunkt des Interesses. Der Sozialdemokrat hat alle drei Trielle – eine deutsche Wortschöpfung für die Tatsache, dass sich erstmals drei statt zwei Kanzlerkandidaten in Fernsehauftritten matchen – in Seherbefragungen klar für sich entschieden. Und auch in den Umfragen liegen die Sozialdemokraten (25 Prozent) weiterhin vor der CDU/CSU (22 Prozent) und weit abgeschlagen dahinter die Grünen mit Annalena Baerbock (16 Prozent).

Doch die Union mit Armin Laschet schöpft wieder Hoffnung bzw. will den letzten Schimmer davon noch nicht aufgeben. Immerhin war man in Umfragen kürzlich schon einmal unter die 20-Prozent-Grenze gerutscht.

CSU-Chef Markus Söder betonte am Montag nach einer Vorstandssitzung seiner Partei in München, die Wahl sei noch nicht gelaufen – es werde ein Wimpernschlagfinale. „Die Talfahrt der letzten Wochen ist gestoppt“, sagte Söder. Die CSU werde nun bis zur Wahl um jede Stimme kämpfen. SPD und Grünen warf er zu viel Siegesgewissheit vor: „Das ist wie im Fußball: Wer in der 80. Minute glaubt, er hat schon gewonnen, der erlebt manchmal sein schwarzes Wunder am Schluss.“