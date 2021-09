Maskengegner erschoss Tankwart in Deutschland: Was wir wissen – und was nicht

Eine Gewalttat erschüttert Rheinland-Pfalz: In einer Tankstelle in Idar-Oberstein schießt ein Mann einem 20-jährigen Tankstellen-Kassierer in den Kopf. Dieser weist ihn zuvor darauf hin, sich an die Maskenpflicht zu halten. Bei der grausamen Tat sind noch einige Fragen offen.