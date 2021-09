Streit um Maskenpflicht: Kassier (20) in Idar-Oberstein erschossen

Idar-Oberstein – Nach einer tödlichen Attacke auf einen Tankstellen-Kassier im Streit über das Tragen einer Corona-Maske gehen die Ermittlungen gegen den 49-Jährigen weiter. Der Mann ist nach Angaben von Oberstaatsanwalt Kai Fuhrmann bisher polizeilich nicht in Erscheinung getreten. Er soll dem 20-jährigen Verkäufer in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz) am Samstagabend in den Kopf geschossen haben, nachdem dieser ihn beim Bierkauf zwei Mal auf die Maskenpflicht hingewiesen habe.