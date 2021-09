Wacker bringt im ÖFB-Cup frisches Blut, Bonusspiel für Schwaz

Im Vergleich zur Meisterschaft werden vermutlich beide Teams ihr Gesicht etwas verändern, wie Wackers Cheftrainer Daniel Bierofka verrät: „Wir werden definitiv vom Personal was ändern, vielleicht auch vom System. Das haben sie zuletzt beim 1:0-Sieg über BW Linz auch getan.“ Bierofka unterstreicht: „Wir sind eine Mannschaft. Deswegen werden bei uns auch jene spielen, die zuletzt nicht so viel zum Einsatz kamen und es sich in den Trainings oder in der Vorsaison absolut verdient haben.“ Nachsatz: „Wir schicken auf jeden Fall ein Team auf den Platz, das dieses schwere Spiel gewinnen kann.“