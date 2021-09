Bratislava vor der Haie-Brust: Zuerst die Arbeit, dann das Spiel

Die Arbeit vor dem eigenen Tor müssen die Haie (in der Mitte Boruta, rechts Lattner) heute in der Tiwag-Arena gegen Bratislava verbessern.

Nach einer defensiv starken Vorbereitung fingen sich die Haie in den ersten zwei Runden schon neun Gegentreffer ein, der ein oder andere war offenbar vom Niveau in der ICE Hockey League etwas überrascht. „Wir müssen lernen, wer die Besten sind und was wir besser machen können“, gab O’Keefe nach den sechs Gegentreffern in Klagenfurt zu Protokoll.