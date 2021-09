WSG um Ruhe im 0:5-Sturm bemüht: „Wir brauchen keine Tabula rasa“

Graz – Es gibt Tage, da bleibt man besser im Bett, weil sie am Ende einfach nur zum Vergessen sind. Der Arbeitstag der WSG Tirol in der achten Runde der heimischen Fußball-Bundesliga beim Sturm-Gastspiel am Sonntag in der Grazer Merkur-Arena war so einer. Denn nach gutem Beginn und einer Topchance auf die Führung setzte sich eine Fehlerkette in Gang, die am Ende zu einer 0:5-Niederlage führte.