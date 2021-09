"Schon wieder zurück": Britney Spears postet wieder auf Instagram

Los Angeles – Nur eine Woche nachdem US-Sängerin Britney Spears ihren Rückzug von Instagram angekündigt hat, ist sie dort wieder aktiv geworden. "Ich bin schon wieder zurück", schrieb die 39-Jährige am Montag (Ortszeit) auf der Social-Media-Plattform. Daneben postete sie zwei Fotos von sich in schwarz-weiß und farbig, auf denen sie mit ernstem Gesichtsausdruck in die Kamera blickt.