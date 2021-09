Clown-Gewalt in Wien: Mann will sich lediglich gewehrt haben

Wien – Jener Clown, der in der Neubaugasse in Wien-Neubau eine Frau attackiert haben soll, hat am Dienstag zum Gegenschlag ausgeholt. "Der 'Clown' (61, Stbg.: Österreich) ist heute Mittag in die Polizeiinspektion Kandlgasse gekommen, um Anzeige gegen die unbekannte Frau zu erstatten", hieß es seitens der Polizei. Der Mann will sich demnach lediglich gewehrt haben.