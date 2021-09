Geschirr und Lebensmittel in Hotel geklaut: Diebstähle in Ladis aufgeklärt

Ladis – Geschirr, Sitzsäcke, Lebensmittel in Großpackungen: Immer wieder verschwanden in den vergangenen 15 Monaten Gegenstände aus einem Hotel in Ladis. Zuletzt wurden im September vier Raclette-Grills gestohlen. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und kam einem 37-Jährigen, der bei dem Betrieb arbeitete, auf die Spur.