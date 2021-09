Diagnose Depression: Dein Geist soll gleiten, nicht dich erdrücken

Die gute Nachricht vorweg: Es gibt immer einen Weg. Und: Sie sind nicht allein. 15 bis 20 Prozent aller Menschen erkranken im Laufe ihres Lebens einmal an einer Depression – Frauen doppelt so häufig wie Männer. Eine Krankheit, die man von außen nicht sieht – und über die man auch im Jahr 2021, wo es als salonfähig gilt, jedes noch so intime Detail seines Lebens über das Internet der Weltöffentlichkeit aufzuzwingen, trotzdem nicht spricht. Dabei könnte gerade dieses „Outing“ über Leben und Tod entscheiden – und das tut ein mit Fotofilter perfektionierter Avocadotoast selten. Zeit, dass aus dem Tabu ein Thema wird.

Unterstützung finden Betroffene und Angehörige an vielen Anlaufstellen – vom Hausarzt über die Gesundheitskasse bis in die Schulen. Scheuen Sie sich nicht, Probleme frühzeitig anzusprechen. Hier eine Auswahl für Notrufe und Beratung:

Das findet auch Alex Hofer, Direktor der Psychiatrie 1 an der Universitätsklinik Innsbruck. Es brauche Aufklärung darüber, was eine Depression ist – und was nicht. „Heilen kann man eine Krankheit selten, aber man kann sie sehr gut behandeln und damit leben“, resümiert Hofer. Die Verlaufsformen sind unterschiedlich, ebenso wie die Symptome. Jeder nimmt eine Depression anders wahr – und gerade das macht es schwer, frühzeitig zu reagieren. Machen wir keinen Hehl daraus: Suizid ist in Zusammenhang mit Depression keine Seltenheit. In Österreich versterben so pro Jahr im Schnitt 1200 Personen. Man sollte erste Anzeichen für eine Depression ernst nehmen, appelliert Hofer.