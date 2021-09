Dämpfe entzündeten sich: Brand in Einfamilienhaus in Stumm

Stumm – Ein 76-jähriger Österreicher war am Dienstagvormittag mit Malerarbeiten in einem neu renovierten Schlafzimmer eines Einfamilienhauses in Stumm beschäftigt. Als der Mann nach einer Mittagspause wieder zurück ins Schlafzimmer gehen wollte, nahm er aus dem Raum bereits ein Knistern sowie Dämpfe wahr. Er öffnete die Türe, wodurch sich die Dämpfe entzündet haben dürften und das Zimmer sofort voller Rauch war.