Unbekannte luden in Zirl geklaute Autoteile in auf A12 abgestellten Pkw

Zirl – In der Nacht auf Dienstag brachen unbekannte Täter in die Halle einer Autoverwertungs-Firma in Zirl ein. Dort klauten sie Autoteile, Treibstoff und Werkzeug. Das Diebesgut brachten sie mit einem Schubkarren zur nahegelegenen Böschung der A12, wo sie es in ein Fahrzeug umluden, das am Bankett der Autobahnauffahrt abgestellt war.