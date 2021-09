Absage: Auch 2022 keine Weißwurstparty im Stanglwirt

Going – Stars, Society-Reporter und Stanglwirt-Fans – für sie alle ist die legendäre Weißwurstparty in Going vor dem Hahnenkammrennen das ultimative Highlight. Nachdem die Party schon heuer aufgrund der Corona-Situation abgesagt werden musste, wird sie auch 2022 nicht stattfinden. Das gab Stanglwirt-Juniorchefin und Organisatorin Maria Hauser am Dienstagabend in einer E-Mail bekannt.