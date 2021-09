Nebengebäude der Nonnenalm brannte bis auf die Grundmauern nieder

Eben am Achensee – Durch einen Brand wurde in der Nacht zum Dienstag ein Nebengebäude der Nonnenalm (1122m) im Gemeindegebiet von Eben am Achensee komplett zerstört. Das Feuer wurde erst gegen 9 Uhr bemerkt, als das etwa 120 Jahre alte Gebäude bereits bis auf die Grundmauern niedergebrannt war.