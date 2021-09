Aus im ÖFB-Cup: Der Ball wollte bei Wacker nicht über die Linie

Amstetten – Der FC Wacker kann sich seit Dienstagabend wieder ausschließlich auf den Aufstiegskampf in der 2. Liga konzentrieren. Die schwarz-grünen Kicker, bei denen es wie von Cheftrainer Daniel Bierofka angekündigt einige Veränderungen in der Startelf (Innenverteidiger Darijo Grujcic feierte sein Comeback) gab, unterlagen in der 2. Hauptrunde des ÖFB-Cups dem Zweitliga-Rivalen SKU Amstettten auswärts knapp mit 0:1. Und damit war die Tatsache, dass die Innsbrucker in der Liga aus den letzten drei Spielen gegen die Niederösterreicher sieben Punkte holten, kein gutes Omen.