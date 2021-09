35-Jähriger bei Paragleiterabsturz in Osttirol schwer verletzt

Lienz – Ein schwerer Paragleiterunfall ereignete sich am Dienstag im Bezirk Lienz. Am Vormittag waren zwei Österreicher (35 und 34 Jahre alt) auf den Gipfel des Spitzkofels (2717m) aufgestiegen. Sie beabsichtigten mit ihren Paragleitschirmen direkt vom Gipfel ins Tal zu fliegen. Der 34-Jährige flog nach dem Start vom Gipfelbereich in Richtung Nordwesten.