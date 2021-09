Den Haien fehlte von hinten bis vorne die Kraft

Innsbruck – Das dritte Saisonspiel der Innsbrucker Haie binnen fünf Tagen begann am Dienstag in der Tiwag-Arena mit überlegenen Gästen aus der Slowakei. Im ersten Powerplay konnten sich die Gastgeber aus der Umklammerung lösen, klopften zunächst durch Daniel Leavens bei Brastilava-Goalie Connor Lacouvee an (6.), um eine Minute später nach einem starken Spielzug in numerischer Überlegenheit durch Verteidiger Joel Messner mit 1:0 (7.) in Führung zu gehen.

Was dann HCI-Verteidiger Ben Betker geritten hat, als er ohne Handschuhe in einen Fight mit Immo Eriksson – der verweigerte schlauerweise – gehen wollte, war nicht zu erkennen, endete für Betker aber nach 16 Minuten mit einer Fünfminuten- plus Spieldauer-Disziplinarstrafe vorzeitig unter der Dusche. Gut, dass Caps-Verteidiger Tyler Nannee den Haien entgegenkam und für einen Check auch Zwei-plus-Zwei-Strafminuten kassierte. So ging es in Gleichzahl in die erste Drittelpause.