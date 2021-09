„Ich müsste ja verrückt sein“: Prozess gegen Ex-EU-Abgeordneten Seeber

Innsbruck – Eine Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) ließ 2019 die Republik aufhorchen. War doch nach der gerade verdauten Affäre um den Ex-EU-Parlamentarier Ernst Strasser (2014 drei Jahre Haft wegen Bestechlichkeit) erneut ein einstiger Abgeordneter zum EU-Parlament ins Visier der Korruptionsjäger geraten. So soll laut der WKStA der Tiroler Richard Seeber von 2006 bis 2010 über einen als Berater bezeichneten Bekannten Scheinverträge und Scheinrechnungen über 409.956 Euro bei der Generaldirektion für Finanzen des Europäischen Parlaments an diesen zur Auszahlung gebracht haben.

Eine Anklage, die für den Landesbeamten Seeber (59) und den zweitangeklagten rumänischen Diplomingenieur (65) nicht schwerer wiegen könnte. Drohen doch für schweren und schweren gewerbsmäßigen (Zweitangeklagter) Betrug ein bis zehn Jahre Haft. 2019 hatte die Anklage Seeber zudem seinen Job als Direktor des Verbindungsbüros der Europaregion in Brüssel gekostet – er ist seither suspendiert. Über Verteidiger Markus Orgler hatte der Oberländer seither mehrfach seine Unschuld beteuert.

Gestern am Landesgericht schienen WKStA-Oberstaatsanwalt Wolfgang Handler die anonymen Anzeigen über das Bundeskriminalamt sattelfest ausermittelt: „Die Frage, wann und wo eine Leistung erbracht worden ist, hat in der jüngeren Justizgeschichte nun schon öfter beschäftigt. Und wenn am Ende eine Nicht-Leistung fürstlich honoriert wird, kann dies juristisch übersetzt schwerer Betrug heißen.“ Darauf stellte der Ankläger dar, dass sich beide Angeklagten schon über Jahre kennen und über frühere touristische Tätigkeiten sogar gesellschaftlich verbunden waren. Im Zuge des EU-Mandats habe der Rumäne – und zuletzt dessen Tochter – laut Seeber offenbar als „Universalgenie“ gewirkt und Beratungen zu komplexesten Sachverhalten geliefert, ohne dass davon im Büro Seebers nur irgendein Assistent etwas mitbekommen hätte.